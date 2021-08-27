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«Лейкерс» нацелены вернуть игрока чемпионской команды 2020 года

«Лейкерс» нацелены вернуть игрока чемпионской команды 2020 года
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» намерен вернуть в состав разыгрывающего Рэджона Рондо. Об этом информирует издание Lakers Daily.

Сообщается, что «Лос-Анджелес Лейкерс» будет серьёзным претендентом на Рондо, если его контракт с «Мемфис Гриззлиз» будет выкуплен.

В 2020 году «Лейкерс» с Рондо в составе стали чемпионами НБА. По окончании того сезона баскетболист ушёл в «Атланту Хоукс», а в ходе чемпионата перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс». Рэджон Рондо в прошлом сезоне в составе «Клипперс» принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 7,6 очка, совершая 3,1 подбора и отдавая 5,8 результативной передачи за игру. Ранее в августе баскетболиста обменяли в «Мемфис».

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