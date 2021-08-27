Алексей Швед объявил о завершении карьеры в сборной России

Разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос, увидят ли его ещё когда-нибудь в форме сборной России.
«Исключено. Предупредил Андрея Кириленко и Сергея Базаревича о том, что закончил выступления в национальной команде. Почему? С 16 лет играл за молодёжку, потом за первую сборную. Это много. Почти все бывшие партнеры закончили, пришло и моё время», — приводит его слова «Матч ТВ».
Шведа спросили, изменит ли он решение, если поменяется тренерский штаб или менеджмент сборной.
«Нет. Тут нет никакой связи», — ответил он.
В составе сборной России Швед стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2011 и бронзовым призёром Олимпиады-2012.
Алексей Швед перешёл в ЦСКА в середине августа. Баскетболист подписал однолетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Предыдущим его клубом были «Химки», которые не выступят в ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ.
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