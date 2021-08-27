Алексей Швед прокомментировал крах «Химок»

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед прокомментировал финансовые проблемы «Химок», из-за которых те не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ожидается, что в сезоне-2021/2022 «Химки» примут участие в Суперлиге.
«Сильный клуб, четыре сезона подряд играл в Евролиге, хотя прежде не задерживался дольше одного. Мы бились в Лиге ВТБ, попадали в финалы, на матчи приходило много болельщиков. И вдруг за несколько месяцев всё рухнуло. Вместо Евролиги — Суперлига.
Стали разъезжаться иностранцы, остались только Мики и Макколлум. Молодцы, что доиграли сезон, не бросили команду в трудный момент, но «Химки» это не спасло. Когда начались задержки по зарплатам, первым уехал Букер. Всех предупредил, что так поступит, возможно, клуб надеялся, что он передумает, но нет», — цитирует Шведа «Матч ТВ».
Швед выступал за «Химки» с 2015 по 2021 год.
- 27 августа 2021
-
14:04
-
13:08
-
11:29
-
11:20
-
10:08
-
09:13
-
01:05
- 26 августа 2021
-
23:33
-
21:49
-
20:54
-
19:44
-
18:50
-
17:17
-
16:41
-
15:40
-
15:01
-
14:06
-
12:39
-
11:00
-
10:05
-
08:29
-
00:59
- 25 августа 2021
-
23:58
-
22:56
-
21:55
-
20:53
-
19:48
-
18:44
-
17:25
-
16:35
-
14:12
-
13:37
-
13:11
-
12:11
-
11:11