Алексей Швед прокомментировал крах «Химок»

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед прокомментировал финансовые проблемы «Химок», из-за которых те не выступят в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ожидается, что в сезоне-2021/2022 «Химки» примут участие в Суперлиге.

«Сильный клуб, четыре сезона подряд играл в Евролиге, хотя прежде не задерживался дольше одного. Мы бились в Лиге ВТБ, попадали в финалы, на матчи приходило много болельщиков. И вдруг за несколько месяцев всё рухнуло. Вместо Евролиги — Суперлига.

Стали разъезжаться иностранцы, остались только Мики и Макколлум. Молодцы, что доиграли сезон, не бросили команду в трудный момент, но «Химки» это не спасло. Когда начались задержки по зарплатам, первым уехал Букер. Всех предупредил, что так поступит, возможно, клуб надеялся, что он передумает, но нет», — цитирует Шведа «Матч ТВ».

Швед выступал за «Химки» с 2015 по 2021 год.