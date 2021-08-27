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Кристапс Порзингис показал фото в стиле 1990-х и сделал подпись на русском языке

Кристапс Порзингис показал фото в стиле 1990-х и сделал подпись на русском языке
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Один из лидеров «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Снимок сделан в стиле 1990-х, баскетболист подписал его по-русски.

«На расслабоне», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Кристапса Порзингиса.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны ряда клубов НБА. Сам Порзингис, по слухам, недоволен своим статусом в «Далласе». Так, он якобы недоволен тем, что его считают второй звездой после Луки Дончича.

«Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.

Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.

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