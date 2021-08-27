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Оскар Робертсон назвал топ-5 любимых игроков всех времён. Леброна нет в списке

Оскар Робертсон назвал топ-5 любимых игроков всех времён. Леброна нет в списке
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Легендарный баскетболист Оскар Робертсон составил пятёрку игроков, которые ему больше всего нравятся за всю историю НБА. Робертсон признался, что сознательно не включил в свой список лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Майкл Джордан, Элджин Бэйлор, этот паренёк из «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Уилт Чемберлен. Есть ещё Билл Расселл, Шакил отлично играл. Я не включил Леброна, но он потрясающий игрок. Трудно выбирать и сравнивать игроков разных поколений», — цитирует Оскара Робертсона The Sports Rush.

Ранее Оскар Робертсон заявил, что ключевым игроком «Милуоки Бакс» в чемпионском сезоне — 2020/2021 был не общепризнанный лидер команды Яннис Адетокунбо, а разыгрывающий Джру Холидэй.

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