Оскар Робертсон назвал топ-5 любимых игроков всех времён. Леброна нет в списке

Легендарный баскетболист Оскар Робертсон составил пятёрку игроков, которые ему больше всего нравятся за всю историю НБА. Робертсон признался, что сознательно не включил в свой список лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Майкл Джордан, Элджин Бэйлор, этот паренёк из «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, Уилт Чемберлен. Есть ещё Билл Расселл, Шакил отлично играл. Я не включил Леброна, но он потрясающий игрок. Трудно выбирать и сравнивать игроков разных поколений», — цитирует Оскара Робертсона The Sports Rush.



Ранее Оскар Робертсон заявил, что ключевым игроком «Милуоки Бакс» в чемпионском сезоне — 2020/2021 был не общепризнанный лидер команды Яннис Адетокунбо, а разыгрывающий Джру Холидэй.