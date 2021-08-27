Названы самые счастливые и стрессовые болельщики клубов НБА

Согласно проведённому исследованию, болельщики «Филадельфии Сиксерс» на настоящий момент испытывают наибольший стресс и напряжение в НБА. Итоги исследования были опубликованы на MassLive.
В рамках данного эксперимента были изучены по 100 000 сообщений поклонников на различных платформах и в соцсетях. Они были пропущены через специальный инструмент для определения уровня стресса и позитива фанатов.
По итогам проверки 29 процентов сообщений поклонников «Сиксерс» были квалифицированы как стрессовые и напряжённые. По 27 процентов таких сообщений у поклонников «Бостона» и «Кливленда». Лучший показатель с точки зрения положительного настроя болельщиков на данной выборке показал «Чикаго Буллз», 84 процента болельщиков которого настроены положительно.
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