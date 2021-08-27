Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названы самые счастливые и стрессовые болельщики клубов НБА

Названы самые счастливые и стрессовые болельщики клубов НБА
Комментарии

Согласно проведённому исследованию, болельщики «Филадельфии Сиксерс» на настоящий момент испытывают наибольший стресс и напряжение в НБА. Итоги исследования были опубликованы на MassLive.

В рамках данного эксперимента были изучены по 100 000 сообщений поклонников на различных платформах и в соцсетях. Они были пропущены через специальный инструмент для определения уровня стресса и позитива фанатов.

По итогам проверки 29 процентов сообщений поклонников «Сиксерс» были квалифицированы как стрессовые и напряжённые. По 27 процентов таких сообщений у поклонников «Бостона» и «Кливленда». Лучший показатель с точки зрения положительного настроя болельщиков на данной выборке показал «Чикаго Буллз», 84 процента болельщиков которого настроены положительно.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021