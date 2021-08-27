Кевин Гарнетт назвал соперника, которого он не мог вывести из себя

Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт признался, что ему никогда не удавалось вывести из себя Тима Данкана.



«Можете верить, можете нет, но никто никогда не слышал от Тима Данкана запоминающихся словесных высказываний, потому что он просто не говорил целыми предложениями. Зато он мог задеть вас на площадке, выбрасывая отдельные слова или звуки вроде «попался», «ооо!», «ну, почти». Самое бесящее от Данкана — «хорошая попытка». Вот так он тонко и изощрённо умел прессинговать. Но от него не было никакой жести.



Что меня правда злило, так то, что на него не действовал никакой трэш-ток. Когда ты тратишь всю эту энергию, чтобы вывести Тимми из равновесия, ты забываешь о своей собственной игре. В итоге я просто перестал говорить ему что-либо на паркете», — сказал Гарнетт в эфире программы Showtime Basketball.