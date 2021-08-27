Шакил О'Нил рассказал, почему отказался от крупного контракта на $ 40 млн с Reebok

Член Зала славы Шакил О’Нил рассказал, почему однажды отказался от крупного контракта на $ 40 млн с Reebok.
«У меня был контракт с Reebok на $ 40 млн на пять лет. Как-то раз я покидал арену после одного из матчей и встретил одну леди. Он сказала мне следующее: «Вы, ублюдки, отбираете у детишек все деньги за свои кроссовки!»
Я пошарил по карманам, нашёл две тысячи долларов и протянул ей, чтобы хоть как-то успокоить. Но она просто шлёпнула мне по руке и ничего не взяла. Я долго думал об этом и решил, что она права. В этот же день я прекратил сотрудничество с компанией. Я сказал им: «Оставьте себе деньги. Это неправильно. Давайте мирно всё решим. Я буду играть в ваших кроссовках во время сезона и ходить в них, но начну заниматься собственным бизнесом», — приводит слова О'Нила Clutch Points.
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