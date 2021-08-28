Майк Тайсон оставил комментарий под последним подкастом Шакила О'Нила

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон оставил короткий комментарий под последним подкастом с участием легендарного игрока НБА Шакила О'Нила.
«Вы можете многому научиться у Шакила», — написал Майк Тайсон в комментарии под видеороликом на YouTube.
Напомним, Шакил в эфире подкаста раскрыл подробности своего конфликта с Коби Брайантом во времена совместного выступления в «Лос-Анджелес Лейкерс». Шак признался, что задумал этот «конфликт» только ради пиара, а на самом деле никакой ссоры не существовало.
Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду. В ноябре 2020 года Майк провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью.
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