Кевин Лав может воссоединиться с Леброном Джеймсом в «Лейкерс» после ухода из «Кливленда»

Тяжёлый форвард Кевин Лав и «Кливленд Кавальерс» достигли прогресса в переговорах о выкупе контракта, сообщает Cleveland.com.
Лав должен получить 60 миллионов долларов за два года действующего контракта с «Кавальерс». Вероятно, игроку придётся уступить 12-15 млн долларов, чтобы получить статус свободного агента. «Лос-Анджелес Лейкерс» называются основным претендентом на Лава в случае выхода на рынок. В «Лейкерс» выступает Леброн Джеймс, с которым Лав выиграл титул чемпиона НБА в 2016 году и до сих пор близко общается. Кроме того, инетерс к Лаву приписывают «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В межсезонье «Кливленд» выменял из «Чикаго Буллз» тяжёлого форварда Лаури Маркканена и выбрал на драфте центрового Эвана Мобли. Ещё до трансфера Маркканена «Кавальерс» предупредили Лава о лимитировании роли в следующем сезоне. В прошлом сезоне Лав набирал в среднем 12,2 очка, 7,4 подбора и 2,5 передачи за 24,9 минуты.
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