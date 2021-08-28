Агент Леброна умышленно отклонял предложения по игроку, который требует от него $ 58 млн

Основатель агентства Klutch Sports Рич Пол, представляющий Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса и многих других звёзд НБА, умышленно не хотел вести переговоры с некоторыми клубами НБА по своему бывшему клиенту центровому Нерленсу Ноэлю, сообщает Bleacher Report.



Ныне выступающий за «Нью-Йорк Никс» Ноэль подал в суд на агента. Игрок считает, что ошибки и халатность Пола стоили ему 58 миллионов долларов. По данным источник, летом 2019 года «Филадельфия Сиксерс» хотела подписать Ноэля на рынке свободных агентов, но клуб не смог связаться с Полом и переключил внимание на Эла Хорфорда. «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» тоже безрезультатно пытались связаться с Полом.

«Нерленс всегда был игроком, который нам очень нравился в «Хьюстоне». Конечно, мы пытались связаться с Ричем Полом. Но это ни к чему особо не приводило», – заявил анонимный бывший работник «Хьюстона».



Ноэл отказался от контракт на 70 миллионов с «Даллас Маверикс» в межсезонье-2017 и взял 4,1 миллиона по совету Пола. Форвард Шабазз Мухаммад отлонил предложение 40-миллионного контракта на 4 года от «Миннесоты» и через несколько лет потерял место в НБА, заработав в сумме 10,5 миллиона за 5 сезонов. Форвард Маркус Моррис уволил Пола после того, как тот уговорил его отказаться от 41-миллионного контракта с «Клипперс».