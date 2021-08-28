Скип Бэйлесс назвал самого неудержимого игрока в истории НБА

Обозреватель Скип Бэйлесс считает, что Шакил О'Нил недооценивает себя, поставив на четвёртое место в списке величайших центровых в истории НБА.

«Шак недооценивает себя, ставя на четвёртое место. Тут стоит разобраться — речь идёт о небольшой выборке или о всей карьере? Потому что если бы Шак следил за своей формой, как это делал Карим Абдул-Джаббар, Билл Расселл или Уилт Чемберлейн, то он бы их превзошёл.



За все годы наблюдения и изучения НБА я никогда не видел никого подобного Шакилу О'НИлу в 2000, 2001, 2002 и, возможно, 2003 годах. Это была самая мощная сила, которую было невозможно остановить. От него было невозможно защититься, нельзя было остановить», — приводит слова Скипа Бэйлесса Fadeaway World.



О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.