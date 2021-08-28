Американский консерватор отреагировала на то, что ребёнок Дуэйна Уэйда стал трансгендером

Американский консерватор Кэндис Оуэнс отреагировала на то, что ребёнок Дуэйна Уэйда стал трансгендером.



«Его сын теперь говорит, что он — женщина, а Дуэйн Уэйд… Он тот, кем он всегда был. Не стоит говорить мне, что ваш ребёнок носит девятидюймовые ногти и рубашку с открытым животом, потому что он таким родился. Он узнал об этом из соцсетей? В школе? Из музыкального клипа? Ребёнок научился такому поведению, потому что в его жизни отсуствовала мужественность, пример перед глазами. И это имеет большой смысл для самого баскетболиста», — цитирует Кэндис Оуэнс MSN.



Напомним, более года назад стало известно, что его сын Зайон заявил, что он трансгендер, и попросил называть его Зайей. Баскетболист, работавший в то время над документальным фильмом о своей жизни, не сразу решился на то, чтобы поведать в нём об истории Зайи.



Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» Дуэйн вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом.