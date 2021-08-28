Баскетбольный ЦСКА отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», сравнив его с трансфером разыгрывающего Алексея Шведа в стан московского клуба.
«Главные переходы лета», — подписали фотографию в «твиттере» ЦСКА.
Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.
Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.
Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
- 28 августа 2021
-
14:49
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:54
-
10:47
-
09:42
-
08:47
-
08:21
-
00:50
- 27 августа 2021
-
23:57
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:44
-
17:33
-
16:13
-
14:04
-
13:08
-
11:29
-
11:20
-
10:08
-
09:13
-
01:05
- 26 августа 2021
-
23:33
-
21:49
-
20:54
-
19:44
-
18:50
-
17:17
-
16:41
-
15:40
-
15:01
-
14:06
-
12:39