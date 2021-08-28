Баскетбольный ЦСКА отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед», сравнив его с трансфером разыгрывающего Алексея Шведа в стан московского клуба.



«Главные переходы лета», — подписали фотографию в «твиттере» ЦСКА.

Напомним, ранее стало известно, что Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед». Футболист поставит подпись в контракте с клубом после получения визы и прохождения медицинского обследования.



Британские СМИ сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» € 25 млн за 36-летнего португальца, а контракт Роналду с манкунианцами будет рассчитан до 2023 года.



Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».