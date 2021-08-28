Агент Леброна заполучил клиента-звезду НБА в разгар скандала с иском на $ 58 млн

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин в ближайшее время начнёт сотрудничество с агентством Рича Пола Klutch Sports, сообщил в своём «твиттере» инсайдер Кей Си Джонсон. Фирма Рича Пола будет помогать Лавину с переговорами по продлению контракта с «Чикаго». Лавин может подписать четырёхлетний контракт на $ 105 млн, а в 2022 он станет претендентом на пятилетний контракт на $ 235 млн.
Напомним, ранее стало известно, что центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Нерленс Ноэль подал в суд на известного агента Рича Пола, который также ведёт дела четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса.
Ноэль заявляет, что ошибки Пола, который ранее вёл его карьеру, стоили ему $ 58 млн. Баскетболист, подавший иск, утверждает, что агент давал ему неверные советы в отношении подписания контрактов. Также он считает, что Пол потерял к нему интерес, после того как игрок получил травму в сезоне-2017/2018, после чего два года выступал на минимальном контракте.
По данным источника, летом 2019 года «Филадельфия Сиксерс» хотела подписать Ноэля на рынке свободных агентов, но клуб не смог связаться с Полом и переключил внимание на Эла Хорфорда. «Лос-Анджелес Клипперс» и «Хьюстон Рокетс» тоже безрезультатно пытались связаться с Полом.
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