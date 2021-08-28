Андрей Кириленко отреагировал на то, что Алексей Швед завершил карьеру в сборной России
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение разыгрывающего Алексея Шведа завершить карьеру в сборной России.
«Конечно, мы благодарны Алексею за его время в сборной России.
Он — часть истории национальной сборной, бронзовый призер Олимпиады-2012 и один из самых острых атакующих защитников в Европе», — приводит слова Кириленко ТАСС.
В составе сборной России Швед стал бронзовым призёром чемпионата Европы – 2011 и бронзовым призёром Олимпиады-2012.
Алексей Швед перешёл в ЦСКА в середине августа. Баскетболист подписал однолетний контракт с возможностью продления ещё на один сезон. Его предыдущим клубом были «Химки», которые не выступят в ближайшем сезоне Единой лиги ВТБ.
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