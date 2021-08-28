Кармело Энтони объяснил, как вернулся в игру после года простоя. Леброн отреагировал

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони рассказал, что помогло ему вернуться к игре после года простоя.
«Я посещал турнира сына, и парни выражали мне свою любовь. Это особенная любовь. Они говорили, что я пока не сказал своего последнего слова в НБА. Когда дети говорят тебе подобное, ты понимаешь, что должен сделать то, что от тебя требуется», — сказал Кармело Энтони в шоу The Shop.
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на это заявление Энтони.
«Чертовски рад, что ты не сдался, брат! Продолжай в том же духе!» — написал Леброн в своём «твиттере».
37-летний Энтони последние два сезона провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.
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