Фото раскуривающего кальян Луки Дончича стали вирусными в интернете

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич был замечен за курением кальяна, когда отдыхал в Греции. Соответствующие фотографии быстро стали вирусными, а в социальной сети «Твиттер» популярность быстро стала набирать хештег («Hookah (кальян. – прим. «Чемпионата») Doncic».
Фото можно посмотреть на странице buckets в «Твиттере».
Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
Лука помог сборной Словении выйти в полуфинал Олимпиады в Токио. После этого он подписал с «Далласом» супермаксимальный контракт на $ 207 млн за пять лет. Новое соглашение рассчитано до 2027 года и вступит в силу с сезона-2022/2023. Дончич считается главным претендентом на награду MVP НБА в следующем сезоне.
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