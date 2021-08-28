Майк Джеймс объяснил свой пост с просьбой «вернуть ГУЛАГ»

Защитник ЦСКА американец Майк Джеймс объяснил свой пост в «Твиттере», в котором он попросил «вернуть ГУЛАГ».
«Это термин из Call of Duty: Warzone», — написал Джеймс.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, после того как победили «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
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