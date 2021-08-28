Агент прояснил планы Кевина Лава после слухов о выкупе его контракта «Кливлендом»
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Тяжёлый форвард Кевин Лав не заинтересован в том, чтобы «Кливленд Кавальерс» выкупил его контракт. Об этом сообщает ESPN US, ссылаясь на агента баскетболиста.
Ранее сообщалось, что Лав останется в «Кливленде» в межсезонье. Игрок говорил, что хотел бы поиграть за «Портленд Трэйл Блэйзерс», но решил остаться в клубе.
Нынешний контракт Лава с «Кливлендом» рассчитан до 2022 года. В последний раз Лав продлевал соглашение со своим нынешним клубом в 2018 году. При этом игрок никогда не говорил о недовольстве нынешней командой. В прошлом сезоне Лав набирал в среднем 12,2 очка, 7,4 подбора и 2,5 передачи за 24,9 минуты.
Отметим, что интерес к Лаву приписывают со стороны «Лос-Анджелес Лейкерс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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