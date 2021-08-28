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Майк Джеймс отреагировал на предложение перейти в «Панатинаикос»

Майк Джеймс отреагировал на предложение перейти в «Панатинаикос»
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Американский защитник ЦСКА Майк Джеймс отреагировал на предложение вернуться в «Панатинаикос» — клуб, где он выступал в сезоне-2016/2017, а также в 2018 году. В своём «твиттере» Майк написал, что едва ли он перейдёт в греческий клуб.

Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место уступил итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.

Ранее пресс-служба московского ЦСКА отреагировала на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

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