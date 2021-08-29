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Рэджон Рондо договорился о выкупе контракта с «Мемфисом» и перейдёт в «Лейкерс»

Рэджон Рондо договорился о выкупе контракта с «Мемфисом» и перейдёт в «Лейкерс»
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Разыгрывающий Рэджон Рондо договорился о выкупе контракта с «Мемфис Гризлиз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».

«Лос-Анджелес Лейкерс», как ожидается, подпишут Рондо после отчисления из «Мемфиса». В составе «Лейкерс» разыгрывающий становился чемпионом НБА в 2020 году. Клуб из Лос-Анджелеса после этого не стал продлевать контракт с игроком. Рондо перешёл в «Атланта Хоукс», которая перед дедлайном обменяла его в «Лос-Анджелес Клипперс». В межсезонье «Клипперс» отправили Рондо в «Мемфис», который сразу дал понять, что не рассчитывает на 35-летнего баскетболиста.

Действующий контракт Рондо рассчитан до 2022 года, разыгрывающий должен получить 7,5 миллиона долларов.

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