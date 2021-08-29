Святослав Михайлюк определился с местом продолжения карьеры в НБА

Атакующий защитник Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с «Торонто Рэпторс», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере». На второй год соглашения будет действовать опция игрока. Интерес к Михайлюку проявляли «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс», но игрок выбрал «Торонто».

Сезон-2020/2021 Михайлюк закончил в составе «Оклахома-Сити Тандер». Ранее «Оклахома» сделала украинцу квалификационное предложение, однако затем отозвала его.



В «Оклахому» Михайлюк был выменян из «Детройт Пистонс» в ходе сезона. Всего украинец принял участие в 66 встречах. В составе «Пистонс» украинец вышел на площадку в 36 матчах, в среднем набирая 6,9 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи за 16 минут на площадке. За «Оклахому» игрок провёл 30 матчей, в которых в среднем набирал 10,3 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи за 23 минуты игрового времени.