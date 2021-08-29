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Лаури Маркканен прокомментировал подписание контракта на $ 67 млн с «Кливлендом»

Лаури Маркканен прокомментировал подписание контракта на $ 67 млн с «Кливлендом»
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Тяжёлый форвард Лаури Маркканен прокомментировал переход в «Кливленд Кавальерс».

«Последние пару лет были довольно тяжёлыми в психологическом плане. Но благодаря этому я вырос как личность, поэтому не стал бы ничего менять. К настоящему времени я многому научился. Однако в какой-то момент ко мне пришло понимание о необходимости вернуться к старому себе. Думаю, это хорошая возможность сделать это.

Сейчас я счастлив и очень взволнован. Мне действительно было нужно начать всё сначала. И я ценю всех людей, которые поучаствовали в этом. Полагаю, я хорошо впишусь в новый коллектив. С нетерпением жду возможности сыграть с этими здоровенными парнями. Все они молоды и талантливы. Мне кажется, мы можем расти вместе. Признаюсь, не терпится поучиться у такого игрока, как Кевин Лав. У него можно многому научиться. В общем, с нетерпением жду всего этого», — приводит слова Маркканена NBC Sports.

Новый контракт Маркканена рассчитан на четыре года, в «Кливленде» он должен заработать $ 67 млн.

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