Лаури Маркканен прокомментировал подписание контракта на $ 67 млн с «Кливлендом»

Тяжёлый форвард Лаури Маркканен прокомментировал переход в «Кливленд Кавальерс».



«Последние пару лет были довольно тяжёлыми в психологическом плане. Но благодаря этому я вырос как личность, поэтому не стал бы ничего менять. К настоящему времени я многому научился. Однако в какой-то момент ко мне пришло понимание о необходимости вернуться к старому себе. Думаю, это хорошая возможность сделать это.

Сейчас я счастлив и очень взволнован. Мне действительно было нужно начать всё сначала. И я ценю всех людей, которые поучаствовали в этом. Полагаю, я хорошо впишусь в новый коллектив. С нетерпением жду возможности сыграть с этими здоровенными парнями. Все они молоды и талантливы. Мне кажется, мы можем расти вместе. Признаюсь, не терпится поучиться у такого игрока, как Кевин Лав. У него можно многому научиться. В общем, с нетерпением жду всего этого», — приводит слова Маркканена NBC Sports.



Новый контракт Маркканена рассчитан на четыре года, в «Кливленде» он должен заработать $ 67 млн.