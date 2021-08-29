Аллен Айверсон назвал топ-3 игрока в истории, которых никто никогда не превосходил

Звёздный экс-баскетболист НБА Аллен Айверсон поделился мнением об игроках, которых никто и никогда не обходил по уровню мастерства.



«Сколько у Джордана было в его самый результативный сезон? 37? Хорошо, пусть будет 40. Легко. Да, 40 легко. Чёрный Иисус без проблем покорил бы эту отметку. Но когда я говорю о Джордане, то могу быть не совсем объективным. Всё дело в том, что я так сильно его люблю. Я не был бы тем Алленом Айверсоном, каким являюсь сегодня, если бы не он.

Кроме того, мне не хочется обсуждать Леброна Джеймса, потому что я тоже его очень люблю — и как человека, и как баскетболиста. С Майклом у меня нет таких отношений, какие есть с Леброном. А вообще не видел никого лучше этих троих: Леброна, Джордана и Коби Брайанта. Никогда не встречал баскетболиста, который превосходил бы кого-то из этой троицы», — сказал Айверсон в эфире Club Shay Shay на канале в YouTube.