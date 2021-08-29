Кевин Лав определил звезду НБА, с которой хотел бы объединиться. Это не Леброн Джеймс

Тяжёлый форвард Кевин Лав назвал звёздного игрока, с которым хотел бы объединиться. По его словам, таковым является разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

«Ну кто бы не хотел играть с Дэмьеном Лиллардом? Это особенный парень. Он и впрямь великолепен. Когда меня спрашивают, откуда я, всегда говорю о Портленде. Все годы своего становления я провёл там. Если бы я был в портлендской майке, это стало бы чем-то особенным», — сказал Лав в эфире подкаста Posted Up.

Отметим, что Лав не стал называть нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с которым он выступал за «Кливленд Кавальерс».

Ранее агент Кевина прояснил планы игрока после появления слухов о выкупе его контракта «Кливлендом».