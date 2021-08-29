Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Лав определил звезду НБА, с которой хотел бы объединиться. Это не Леброн Джеймс

Кевин Лав определил звезду НБА, с которой хотел бы объединиться. Это не Леброн Джеймс
Комментарии

Тяжёлый форвард Кевин Лав назвал звёздного игрока, с которым хотел бы объединиться. По его словам, таковым является разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард.

«Ну кто бы не хотел играть с Дэмьеном Лиллардом? Это особенный парень. Он и впрямь великолепен. Когда меня спрашивают, откуда я, всегда говорю о Портленде. Все годы своего становления я провёл там. Если бы я был в портлендской майке, это стало бы чем-то особенным», — сказал Лав в эфире подкаста Posted Up.

Отметим, что Лав не стал называть нынешнего лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, с которым он выступал за «Кливленд Кавальерс».

Ранее агент Кевина прояснил планы игрока после появления слухов о выкупе его контракта «Кливлендом».

Новость по теме
Агент прояснил планы Кевина Лава после слухов о выкупе его контракта «Кливлендом»
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021