Шакил О'Нил бросил вызов Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду
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Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О'Нил бросил вызов лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и трёхкратному чемпиону НБА в составе «Майами Хит» Дуэйну Уэйду. Шакил предложил обоим поучаствовать в турнире отцов и сыновей. Соответствующий пост О'Нил разместил в своём «инстаграме».
Фотографию можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Ранее О'Нил назвал место Леброна Джеймса в списке величайших игроков всех времён.
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