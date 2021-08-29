Шакил О'Нил бросил вызов Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О'Нил бросил вызов лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу и трёхкратному чемпиону НБА в составе «Майами Хит» Дуэйну Уэйду. Шакил предложил обоим поучаствовать в турнире отцов и сыновей. Соответствующий пост О'Нил разместил в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее О'Нил назвал место Леброна Джеймса в списке величайших игроков всех времён.