Янис Тимма продолжит карьеру в Европе. Российский клуб — один из претендентов

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма готов продолжить карьеру в Европе. Интерес к игроку проявляют несколько клубов, которые в предстоящем сезоне примут участие в Евролиге и Еврокубке. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил известный инсайдер Маттео Андреани.
В число команд, готовых предложить Янису контракт, входят «Локомотив-Кубань», «Валенсия», «Олимпиакос», а также «Монако». Первые два клуба представляют Еврокубок, «Монако» и «Олимпиакос» выступят в Евролиге.
Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. В межсезонье Тимма принимал участие в Летней лиге НБА в составе «Орландо Мэджик». В пяти матчах форвард набирал в среднем 7,0 очка, 3,4 подбора, 1,0 передачи, 0,6 перехвата и 0,6 блок-шота при точности трёхочковых 38,5%.
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