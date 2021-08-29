Айзея Томас не сможет подписать контракт с «Лейкерс»

Разыгрывающий Айзея Томас не подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на то что у него были хорошие шансы получить место в команде, сообщает инсайдер The Athletic Джон Кравчински. Причиной этого стали новости о выкупе «Мемфис Гриззлиз» контракта Рэджона Рондо.
«Лос-Анджелес Лейкерс» всерьёз рассматривал подписание контракта с Айзеей Томасом, и всё шло к тому, что стороны договорятся до сентября. Но новость о том, что «Мемфис» выкупит контракт Рондо, явно изменила ситуацию в последние дни», — написал Кравчински в своём «твиттере».
Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.
- 29 августа 2021
-
17:51
-
16:56
-
15:12
-
13:55
-
13:17
-
11:30
-
10:21
-
09:20
-
01:08
-
01:01
-
00:58
-
00:22
- 28 августа 2021
-
23:20
-
22:52
-
21:23
-
19:42
-
18:05
-
17:33
-
16:37
-
15:35
-
14:49
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:54
-
10:47
-
09:42
-
08:47
-
08:21
-
00:50
- 27 августа 2021
-
23:57
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:44