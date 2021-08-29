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Айзея Томас не сможет подписать контракт с «Лейкерс»

Айзея Томас не сможет подписать контракт с «Лейкерс»
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Разыгрывающий Айзея Томас не подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на то что у него были хорошие шансы получить место в команде, сообщает инсайдер The Athletic Джон Кравчински. Причиной этого стали новости о выкупе «Мемфис Гриззлиз» контракта Рэджона Рондо.

«Лос-Анджелес Лейкерс» всерьёз рассматривал подписание контракта с Айзеей Томасом, и всё шло к тому, что стороны договорятся до сентября. Но новость о том, что «Мемфис» выкупит контракт Рондо, явно изменила ситуацию в последние дни», — написал Кравчински в своём «твиттере».

Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.

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