Стефен Карри выбрал сторону в скандальном бракоразводном процессе отца и матери

Стала известна позиция разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в скандальном бракоразводном процессе отца и матери.
«У Стефена особенные отношения с матерью, так что он поддерживает её. В то же время у Стефа натянутые отношения с отцом из-за этой истории. Он разочарован, что из-за отца напоказ были выставлены все их семейные дела, и Стеф не верит обвинениям в адрес своей матери», — приводит слова неназванного друга семьи Карри MTO News.
Напомним, ранее стало известно, что пара решила развестись после 33 лет брака. Отец баскетболистов — бывший игрок НБА, а ныне комментатор Делл Карри. 55-летняя Соня Карри подала на развод с ним ещё в июне. Делл и Соня Карри поженились в 1988 году.
Сообщалось, что в документах по делу о расторжении брака супруги обвиняют друг друга в изменах. Женщина утверждает, что её муж неоднократно изменял ей за последние годы с разными женщинами, а супруг, в свою очередь, заявляет, что жена изменяла ему и сейчас живёт с другим мужчиной, что должно помешать ей получить алименты после развода.
33-летний Стефен Карри — трёхкратный чемпион НБА, двукратный обладатель приза самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона, семикратный участник Матча всех звёзд НБА, двукратный олимпийский чемпион.
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