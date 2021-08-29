Эксперт назвал игрока, на которого «Филадельфия» должна без раздумий обменять Симмонса

Бывший игрок и тренер «Миннесоты», ныне телевизионный эксперт Сэм Митчелл считает, что «Филадельфия Сиксерс» должна без раздумий обменять Бена Симмонса на Си Джея Макколлума, если появится такая возможность.



«Если есть возможность подписать Си Джея Макколлума за Бена Симмонса, то я бы сделал это без раздумий. С того дня, как Макколлум пришёл в НБА после колледжа, он стал продуктивным игроком. Посмотрите на мнение людей о Макколлуме. Игроки выбрали его президентом ассоциации игроков», — приводит слова Митчелла Fadeaway World.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.