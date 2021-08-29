Гэри Пэйтон назвал первую суперкоманду в истории НБА

Легенда НБА Гэри Пэйтон считает, что первой суперкомандой в истории НБА был состав «Лос-Анджелес Лейкерс» сезона-2003/2004.



«Это был интересный сезон. Когда мы с Карлом Мэлоуном подписывали контракт с «Лейкерс», я приходил играть с Шаком, а Карл приходил играть со мной. Мы все хотели играть вместе. Думаю, мы были первой суперкомандой.



Когда сезон начался, всё было иначе. Я слышал о трениях между Шаком и Коби. На самом деле всё было не так. Конкурентами были два брата — старший и младший. Они оба чего-то ждали друг от друга. Они вели себя как плохие дети. Это всё. Они просто вели себя как мальчишки», — приводит слова Пэйтона Parlons-Basket.

В том сезоне «Лейкерс» уступили в финале НБА «Детройту».