Гэри Пэйтон назвал первую суперкоманду в истории НБА
Поделиться
Легенда НБА Гэри Пэйтон считает, что первой суперкомандой в истории НБА был состав «Лос-Анджелес Лейкерс» сезона-2003/2004.
«Это был интересный сезон. Когда мы с Карлом Мэлоуном подписывали контракт с «Лейкерс», я приходил играть с Шаком, а Карл приходил играть со мной. Мы все хотели играть вместе. Думаю, мы были первой суперкомандой.
Когда сезон начался, всё было иначе. Я слышал о трениях между Шаком и Коби. На самом деле всё было не так. Конкурентами были два брата — старший и младший. Они оба чего-то ждали друг от друга. Они вели себя как плохие дети. Это всё. Они просто вели себя как мальчишки», — приводит слова Пэйтона Parlons-Basket.
В том сезоне «Лейкерс» уступили в финале НБА «Детройту».
Комментарии
- 29 августа 2021
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
20:50
-
18:53
-
17:51
-
16:56
-
15:12
-
13:55
-
13:17
-
11:30
-
10:21
-
09:20
-
01:08
-
01:01
-
00:58
-
00:22
- 28 августа 2021
-
23:20
-
22:52
-
21:23
-
19:42
-
18:05
-
17:33
-
16:37
-
15:35
-
14:49
-
14:46
-
13:52
-
12:58
-
11:54
-
10:47
-
09:42
-
08:47
-
08:21
-
00:50
Партнерский контент