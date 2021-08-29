Легенда НФЛ назвал 2 звезды НБА, которые блестяще проявили бы себя в американском футболе

Легендарный футболист и тренер, двукратный обладатель Супербоула Дейон Сандерс, завершивший карьеру игрока в 2005 году, поделился мнением, кто из баскетболистов смог бы успешно выступать в НФЛ. По словам Сандерса, он уверен, что с такой задачей справились бы Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.



«Леброн мог бы. Он точно справился бы. Он мог бы играть кэтчером. Футболистам в США не удалось бы переквалифицироваться в баскетболистов. Во всяком случае, они бы не смогли играть на уровне НБА, потому что просто не успевали бы бегать туда-сюда по паркету. Я бы ещё назвал Кевина Дюранта, но он немного худоват. Но я бы просто поставил его в красную зону, чтобы проложить более лёгкий маршрут», — сказал Дейон Сандерс в эфире шоу First Take.