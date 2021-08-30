Майкл Джордан удивил людей своим поведением во время отдыха в Хорватии

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продемонстрировал нетипичное как для звезды поведение во время отдыха в Дубровнике (Хорватия). Об этом информирует The Dubrovnik Times.
Сообщается, что Джордан прогуливался по городу, не скрываясь от публики, которая имела возможность его фотографировать, а затем отправился в популярный ресторан, где также сфотографировался с сотрудниками заведения.
Посмотреть фото Джордана на улицах Дубровника можно в «твиттере» The Dubrovnik Times.
Все шесть титулов Майкл Джордан завоевал в составе «Чикаго Буллз»: с 1991 по 1993 и с 1996 по 1998 год. Также он шестикратный обладатель награды самому ценному игроку финала НБА, пятикратный обладатель награды самому ценному игроку регулярного сезона НБА, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА, трёхкратный MVP Матча всех звёзд. Двукратный олимпийский чемпион.
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