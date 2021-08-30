Леброн Джеймс отреагировал на бой Джейка Пола против Тайрона Вудли

Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс поделился мнением о поединке боксёра и видеоблогера Джейка Пола и экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. Пол победил Вудли раздельным решением судей.
«Кливленд наступает! Надо было вернуться в колыбель», — написал Джеймс в своём «твиттере» в ходе боя. Пол — уроженец Кливленда, Леброн был выбран на драфте НБА «Кливленд Кавальерс».
Бывший напарник Джеймса Кендрик Перкинс заявил, что это очень интересный бой.
«Факт!» — ответил Леброн в своём «твиттере».
Напомним, в результате поединка Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
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