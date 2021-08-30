Айзея Томас привёл доказательство своего величия на фоне Джордана и Мэджика Джонсона
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Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» Айзея Томас намекнул, что считает себя великим баскетболистом даже в сравнении с Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном. Он отреагировал на пост в «твиттере» Pistons Nations, в котором отмечается, что он был единственной суперзвездой НБА, побеждавшей Джонсона, Ларри Бёрда и Джордана на пике их карьеры.
«Да будет известно, что Джордан при этом — MVP 1988 года, Мэджик — MVP лиги 1989 и 1990 годов», — написал Томас в своём «твиттере», имея в виду достижения конкурентов в регулярном чемпионате.
Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.
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