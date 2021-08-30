Опасающиеся урагана люди в Луизиане предпочли бы голодать, но не брать чипсы с Дэвисом

В «Твиттере» появилось видео, из которого следует, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не пользуется популярностью в Луизиане.
В настоящее время жители Луизианы ожидают нашествия мощного урагана и потому массово скупают продукты. Однако, как видно из ролика, чипсы, на упаковке которых изображён Дэвис, не пользуются популярностью.
Посмотреть видео можно в «твиттере» пользователя Christian Voelkel.
Дэвис на протяжении семи сезонов выступал за расположенный в Луизиане клуб НБА «Нью-Орлеан Хорнетс»/«Пеликанс». Он первый номер драфта 2012 года. Перед сезоном-2019/2020 баскетболист потребовал обмена и перешёл в «Лейкерс», в составе которых стал чемпионом того сезона. В минувшем чемпионате команда не смогла преодолеть барьер первой стадии плей-офф, уступив «Финикс Санз» со счётом 2-4.
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