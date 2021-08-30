Гэри Пэйтон обрушился с критикой на Кайри Ирвинга

Легенда НБА Гэри Пэйтон раскритиковал звезду «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга, припомнив ему слова, сказанные в 2020 году, когда главным тренером клуба назначили Стива Нэша. Ирвинг заявил тогда, что не нужно сосредоточиваться на фигуре тренера, которым мог бы быть и он сам, и Кевин Дюрант.

«Это просто позорные слова от Кайри. Просто позорные. Надо уважать тренеров, уважать парней, взявших на себя эту ответственность. У суперзвёзд не должно возникать никаких проблем с главными тренерами.

Хочешь быть суперзвездой — играй как следует, соответствуя всем ожиданиям на площадке. Тогда тренер будет выпускать тебя в любой ситуации. Что ему ещё делать? Всё, чего хочет тренер, — чтобы его игрок был доволен, чтобы команда была довольна», — сказал Пэйтон в интервью YouTube-каналу Nothing Personal with David Samson.