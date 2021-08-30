Шакил О'Нил: горжусь быть последним, кто победил Майкла Джордана в плей-офф

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил высказался по поводу Майкла Джордана.

«Очень горжусь тем, что стал последним, кто обыграл Майкла Джордана в плей-офф. Знаю, что все скажут, что это было после его возвращения с бейсбола, но это совершенно не имеет значения. Да, конечно, это не совсем тот Майкл, но даже тогда он был очень неплох.

Я искренне считаю, что мы обязаны были выиграть титул в том году. Проблема была в том, что в Орландо мы были слишком молоды и большую часть времени тратили не на те вещи. Например, с Пенни Хардуэем мы боролись за лидерство в раздевалке, это глупо», — приводит слова Шакила Parlon Basket.

Ранее О’Нил раскрыл причину, по которой он враждовал с другой суперзвездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом во времена совместных выступлений.