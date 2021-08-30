Майк Джеймс не согласился с рейтингом топ-4 атакующих игроков в истории

Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс в своём «твиттере» заявил, что не согласен с рейтингом, в котором Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант и Кевин Дюрант были названы четырьмя самыми умелыми атакующими игроками в истории. По его мнению, в топ-4 должны входить Кайри Ирвинг и Джеймс Харден.
«Я не могу вам лгать. Кайри Ирвинг, вероятно, заслуживает быть в этом списке. Джеймс Харден тоже может поспорить за то, чтобы войти в этот топ», — написал Джеймс.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс» после отстранения от матчей ЦСКА из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом.
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял четвёртое место в турнире. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
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