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Владимир Гомельский отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Владимир Гомельский отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением по поводу трансфера футболиста Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

Я болею за «Манчестер Юнайтед» и желаю клубу побед. Представления не имею, в какой форме находится Роналду и как его приобретение повлияет на результаты», — написал Гомельский на своём сайте.

Криштиану уже выступал за «красных дьяволов» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру.

Последним клубом Роналду был туринский «Ювентус», за который он выступал с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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