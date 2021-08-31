Украинский экс-игрок «Спартака» не приедет в Россию по политическим причинам

Экс-баскетболист ленинградского «Спартака» Анатолий Поливода ответил отказом на приглашение на Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации источника, своё решение Поливода принял по политическим причинам. Экс-игрок «Спартака» родился и вырос в Енакиево (Украина). В настоящее время проживает в Миргороде Полтавской области. Также на турнир из-за плохого состояния здоровья не приедет Модестас Паулаускас. Свой приезд подтвердили только Иван Едешко и Алжан Жармухамедов.

Матчи Кубка пройдут 3–4 сентября в «Юбилейном». В соревнованиях примут участие «Зенит», ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Парма» (Пермь). Кубок назван в честь двух легенд ленинградского и советского баскетбола.



Руководство сине-бело-голубых хотело привезти на матчи Кубка Кондрашина и Белова всех ныне здравствующих олимпийских чемпионов Мюнхена-1972.