Гомельский: у Майка Джеймса тупиковая ситуация. И он не знает, как из неё выбираться

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал ситуацию с разыгрывающим Майком Джеймсом, который со скандалом ушёл из ЦСКА в ходе минувшего сезона, однако недавно вернулся в Москву.
«У Джеймса тупиковая ситуация. И он не знает, как из неё выбираться. Ситуация не слишком удобная для ЦСКА. А для Джеймса — тупик», — написал Гомельский на своей веб-конференции.
Джеймс завершал сезон-2020/2021 в составе клуба НБА «Бруклин Нетс».
В сезоне-2020/2021 ЦСКА, защищавший титул в Евролиге, занял в этом турнире четвёртое место. В полуфинале московский клуб проиграл турецкому «Анадолу Эфес», а в матче за третье место — итальянскому «Милану». В регулярном чемпионате подопечные Димитриса Итудиса заняли второе место.
В Единой лиге ВТБ ЦСКА завоевал очередной титул. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС со счётом 3-0, перед этим победив «Нижний Новгород» в четвертьфинале (2-1) и «Зенит» в полуфинале (3-1).
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