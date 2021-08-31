Никола Миротич отреагировал на переход двух игроков «Барселоны» в «Реал» за межсезонье
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Игрок «Барселоны» Никола Миротич прокомментировал то, что в текущее межсезонье сразу два бывших игрока каталонского клуба, а именно Адам Ханга и Тома Эртель, перешли в мадридский «Реал».
Напомним, Миротич выступал за «Реал» с 2008 по 2014 год, а с 2019 года играет за «Барселону».
«Расскажите мне, когда в последний раз Мадрид подписывал двух игроков «Барсы» в одно лето. И ничего не происходит! Когда игрок уже не в клубе, он волен идти куда угодно.
Не поймите меня неправильно. Пока игрок в команде, надо любить её и сражаться за неё, как я всегда делал. Не я первый, не я последний. Надо принять это», — приводит слова Миротича Sport.es.
В минувшем сезоне Евролиги «Барселона» проиграла в финале «Анадолу Эфес» со счётом 81:86.
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