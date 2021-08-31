Никола Миротич: ЦСКА хорошо помнит мой победный бросок

Игрок «Барселоны» Никола Миротич заявил, что в ЦСКА помнят его победный бросок в матче Евролиги. Миротич имеет в виду игру, состоявшуюся в феврале 2020 года, когда «Барселона» на выезде победила ЦСКА со счётом 82:80.
«Я всегда говорил, что пришёл сюда, чтобы брать на себя ответственность. Есть матчи, в которых так и происходит, в других ситуация иная.
В прошлом сезоне, возможно, у меня было меньше таких моментов, чем я ожидал. С другой стороны, если всё работает, зачем что-то менять? Тренер хорошо справляется с работой.
Это зависит и от самой игры, от того, как развиваются события. Партнёры могут искать Абринеса, Кайла Курича, меня… Тренер знает о моих способностях, о победных бросках, которые сделал я в первом сезоне. ЦСКА и «Валенсия» очень хорошо их помнят», — приводит слова Николы Миротича издание Sport.es.
- 31 августа 2021
-
12:17
-
11:18
-
10:19
-
09:09
-
07:56
-
00:06
- 30 августа 2021
-
23:20
-
22:53
-
21:31
-
20:40
-
20:35
-
18:22
-
17:14
-
16:34
-
14:35
-
13:21
-
12:05
-
11:23
-
10:26
-
09:10
-
08:36
-
01:04
- 29 августа 2021
-
23:52
-
22:57
-
22:00
-
20:50
-
18:53
-
17:51
-
16:56
-
15:12
-
13:55
-
13:17
-
11:30
-
10:21
-
09:20