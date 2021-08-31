Никола Миротич: ЦСКА хорошо помнит мой победный бросок

Игрок «Барселоны» Никола Миротич заявил, что в ЦСКА помнят его победный бросок в матче Евролиги. Миротич имеет в виду игру, состоявшуюся в феврале 2020 года, когда «Барселона» на выезде победила ЦСКА со счётом 82:80.

«Я всегда говорил, что пришёл сюда, чтобы брать на себя ответственность. Есть матчи, в которых так и происходит, в других ситуация иная.

В прошлом сезоне, возможно, у меня было меньше таких моментов, чем я ожидал. С другой стороны, если всё работает, зачем что-то менять? Тренер хорошо справляется с работой.

Это зависит и от самой игры, от того, как развиваются события. Партнёры могут искать Абринеса, Кайла Курича, меня… Тренер знает о моих способностях, о победных бросках, которые сделал я в первом сезоне. ЦСКА и «Валенсия» очень хорошо их помнят», — приводит слова Николы Миротича издание Sport.es.