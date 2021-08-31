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Леброн Джеймс назвал самую большую проблему в своей жизни

Леброн Джеймс назвал самую большую проблему в своей жизни
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Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал о самой большой проблеме, с которой ему приходится сталкиваться.

«Для меня самое главное — смотреть, как мои дети растут и становятся лучше с каждым днём. С юных лет я всегда хотел стать отцом, который будет направлять и вести своих детей. По работе я часто бываю в разъездах, поэтому для меня самая большая проблема — присутствовать в их жизни несмотря ни на что. Ничто из того, что я сделал, не будет в моих глазах выше, чем отцовство», — рассказал Джеймс в видео, выложенном в его «инстаграме».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

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