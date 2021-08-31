Андрей Кириленко отреагировал на итоги жеребьёвки квалификации ЧМ-2023

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал результаты жеребьёвки квалификационного турнира чемпионата мира 2023 года. Соперниками подопечных Сергея Базаревича, которые попали в группу H в квалификационном раунде, стали Нидерланды, Исландия и Италия.

Новость по теме Сборная России узнала соперников в квалификации ЧМ-2023 по баскетболу

«Сейчас Италия – одна из сильнейших сборных Европы. Эта команда участвовала в Олимпийских играх — 2020, где заняла 5-е место. Причём в предолимпийском турнире обыграла в гостях сербов, не пустив их в Токио. Так что итальянцы – очень серьёзный соперник. С Исландией мы встречались в рамках подготовки к предыдущему Кубку мира. Это очень неплохая, атакующая команда. Матчи сборной Нидерландов не видел давно. Но традиционно это очень неуступчивый, жёсткий соперник. В целом в последнее время голландцы, наряду с бельгийцами, очень заметно прогрессировали.

Конечно, во второй этап сборная России должна выходить, и там ей предстоит сразиться с тремя лучшими командами группы G. Испанцев лишний раз представлять не надо – это вторая по силе сборная мира. Украина – тёмная лошадка, достаточно молодая команда. Однако в этой стране умеют играть в баскетбол, и борьба в матчах с украинцами точно будет. А учитывая политическую напряжённость, точно будет и накал страстей на площадке. Грузия лично мне очень импонирует. Эта команда всегда играет с огромной отдачей и страстью. Наконец, Северная Македония – представитель балканского баскетбола. Эти ребята играть умеют и им есть что доказывать», — цитирует Кириленко пресс-служба РФБ.