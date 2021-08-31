В составе «Лейкерс» будут выступать 6 из 12 самых возрастных игроков НБА

В следующем сезоне НБА в составе баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», вероятно, будут выступать 6 из 12 самых старых игроков чемпионата.

Вот список самых возрастных членов команды на данный момент:

1. Кармело Энтони — 37 лет.

2. Леброн Джеймс — 36 лет.

3. Марк Газоль — 36 лет.

4. Тревор Ариза — 36 лет.

5. Дуайт Ховард — 35 лет.

6. Рэджон Рондо (скоро станет игроком «Лос-Анджелес Лейкерс») — 35 лет.

Отметим, как только «Лейкерс» подпишет контракт с Рэджоном Рондо, в составе команды станут выступать 6 из 12 самых старых игроков во всей Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, самым возрастным игроком лиги, выступающим на данный момент, является Юдонис Хаслем из «Майами Хит». В этом году спортсмену исполнился 41 год.