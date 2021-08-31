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Украина может сыграть с Россией во втором раунде отбора на ЧМ-2023

Украина может сыграть с Россией во втором раунде отбора на ЧМ-2023
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Баскетбольные сборные России и Украины могут пересечься на чемпионате мира в 2023 году.

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу узнала расписание матчей первого группового раунда квалификации на чемпионат мира 2023 года. Команда Айнарса Багатскиса, которая вошла в группу G, сыграет в рамках трёх игровых окон. Во второй групповой этап квалификации выходят по три команды из группы, которые формируют четыре квартета по шесть команд. На втором этапе друг с другом сыграют команды, которые не пересекались на первом этапе.

Таким образом, три лучшие команды из группы G, в которой выступает сборная Украины, на втором этапе образуют группу L с тремя лучшими командами квартета H, в котором выступают сборные Нидерландов, Исландии, России и Италии. Следовательно, баскетбольные сборные России и Украины могут пересечься на чемпионате мира в 2023 году.

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