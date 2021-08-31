Шакил О'Нил назвал звёздного игрока НБА, который должен сменить клуб
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Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил поделился мнением, что «Филадельфии Сикерс» стоит обменять звёздного разыгрывающего Бена Симмонса.
«Может ли Бен Симмонс начать сезон в составе «Сиксерс»? Я считаю, что нет. Он даже особо не общался с клубом этим летом. За последние четыре сезона Бен вообще не прогрессировал. Если у тебя нет контакта с руководством, ничего хорошего не выйдет. Болельщики «Филадельфии» уже забили на Симмонса. Вероятно, будет лучше, если он продолжит карьеру в другом клубе.
Но я слежу за ним, вижу, что Бен работает над броском. Так что, если он все-таки продолжит карьеру в «Филадельфии», то лучше бы ему бросать как Стеф Карри, иначе нет смысла», – цитирует О’Нила Complex Sports.
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