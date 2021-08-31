Шакил О'Нил назвал звёздного игрока НБА, который должен сменить клуб

Легендарный игрок НБА, член Зала славы Шакил О’Нил поделился мнением, что «Филадельфии Сикерс» стоит обменять звёздного разыгрывающего Бена Симмонса.



«Может ли Бен Симмонс начать сезон в составе «Сиксерс»? Я считаю, что нет. Он даже особо не общался с клубом этим летом. За последние четыре сезона Бен вообще не прогрессировал. Если у тебя нет контакта с руководством, ничего хорошего не выйдет. Болельщики «Филадельфии» уже забили на Симмонса. Вероятно, будет лучше, если он продолжит карьеру в другом клубе.



Но я слежу за ним, вижу, что Бен работает над броском. Так что, если он все-таки продолжит карьеру в «Филадельфии», то лучше бы ему бросать как Стеф Карри, иначе нет смысла», – цитирует О’Нила Complex Sports.